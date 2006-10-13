Японія запровадила нові санкції проти КНДР

Кабінет міністрів Японії затвердив введення додаткових санкцій відносно Корейської народної демократичної республіки у зв`язку з проведенням цією країною минулого понеділка ядерного випробування.

Як передає РІА «Новости», прем`єр-міністр Сіндзо АБЕ повідомив на слуханнях у парламенті, що підписав перелік додаткових обмежень, який включає повне припинення імпорту всіх товарів, вироблених у Північній Кореї, відмова у в`їзних візах до Японії усім громадянам КНДР, розповсюдження заборони на захід в порти країни на всі північнокорейські судна, видворення з японських вод усіх суден Північної Кореї, які перебувають там на даний час.

Минулого четверга у Пхеньяні керівник північнокорейської сторони на шестисторонніх переговорах з ядерної проблеми Сон Або ХО заявив, що КНДР "обов`язково вживатиме контрзаходів у відповідь на введення урядом Японії додаткових санкцій". Він додав, що керівництво Північної Кореї "дуже уважно стежить за всіма висловами нового прем`єра Японії Сіндзо АБЕ".

Як повідомлялося, 9 жовтня КНДР провела випробування ядерної зброї.

Міжнародне співтовариство і МЗС України засудили проведення Північною Кореєю ядерного випробування.