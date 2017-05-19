Reuters розповів про зв’язок екс-дружини Путіна із мультимільйонним бізнесом

Колишня дружина президента Росії Володимира Путіна Людмила допомогла створити і тепер підтримує фонд (CDIC), який володіє історичної будівлею у центрі Москви – Будинком Волконського, який генерує мільйони доларів від орендарів. Про це пише Reuters провівши експертизу документів щодо власності.

Зокрема, зазначається, що будівля була реконструйована з допомогою соратників Путіна, а оренда виплачується приватній компанії Meridian, яка на 99% належить іншій компанії - Intererservis – нею володіє жінка із таким же прізвищем, як і у дружини Путіна до заміжжя – Людмила Олександрівна Шкребнева, на що вказують корпоративні звіти. Однак виданню не вдалось знайти документи, які б підтверджували, що Людмила Путіна та Шкребнева – це одна і та ж особа.

Дохід компанії Meridian у 2015 році лише від оренди приміщень у складав $ 3,89 млн, але невідомо, куди йдуть гроші.

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Зазначається, що останні доступні документи про рахунки CDIC показують, що в 2015 році його дохід від усіх джерел склав $ 5,93 мільйона. У той же час не зрозуміло, про джерела надходження таких коштів. Того ж року CDIC витратив $ 4,53 млн. У самому CDIC не відповіли на питання про джерела доходів, і як фонд витратив свої гроші.

У Міністерстві юстиції заявили, що фонд, не зробив щорічні звіти про свою діяльність.