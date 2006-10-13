Грузія перенесла переговори з Росією щодо СОТ
Залишається ряд невирішених питань
Черговий раунд багатосторонніх переговорів щодо вступу Росії до СОТ відкладено на невизначений термін через позицію грузинської делегації. Про це повідомляє РІА Новости.
Представники Грузії заявили, що як і раніше залишається ряд невирішених питань у відносинах між двома країнами. Зокрема, Росія заборонила ввезення грузинської продукції, зокрема вин, мінеральних вод і певних сільськогосподарських продуктів. Крім того, представник Грузії підкреслив, що недавні економічні санкції практично означають економічну блокаду Грузії з боку Росії.
До конфлікту з Грузією Росії, для того, щоб вступити до СОТ, залишалося підписати тільки двосторонню угоду з США. Проте грузинський уряд ще у середині липня заявив, що відкликає свій підпис під домовленістю з Росією. А на початку жовтня відносини між двома країнами погіршали настільки, що Росія оголосила про припинення транспортного і поштового сполучення з Грузією. Одночасно в Москві почалися перевірки фірм, що належать вихідцям з Грузії.
Росія намагається вступити до СОТ з 1994 року. За умовами організації, кожен новий член СОТ повинен підписати двосторонні угоди зі всіма членами торгового клубу.