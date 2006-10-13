Грузія перенесла переговори з Росією щодо СОТ

Черговий раунд багатосторонніх переговорів щодо вступу Росії до СОТ відкладено на невизначений термін через позицію грузинської делегації. Про це повідомляє РІА Новости.

Представники Грузії заявили, що як і раніше залишається ряд невирішених питань у відносинах між двома країнами. Зокрема, Росія заборонила ввезення грузинської продукції, зокрема вин, мінеральних вод і певних сільськогосподарських продуктів. Крім того, представник Грузії підкреслив, що недавні економічні санкції практично означають економічну блокаду Грузії з боку Росії.

До конфлікту з Грузією Росії, для того, щоб вступити до СОТ, залишалося підписати тільки двосторонню угоду з США. Проте грузинський уряд ще у середині липня заявив, що відкликає свій підпис під домовленістю з Росією. А на початку жовтня відносини між двома країнами погіршали настільки, що Росія оголосила про припинення транспортного і поштового сполучення з Грузією. Одночасно в Москві почалися перевірки фірм, що належать вихідцям з Грузії.

Росія намагається вступити до СОТ з 1994 року. За умовами організації, кожен новий член СОТ повинен підписати двосторонні угоди зі всіма членами торгового клубу.

Лента.ру