У Сінгапурі з'явився багатоповерховий автомат з продажу елітних автомобілів (відео)

16:47, 19 травня 2017
Світ
359 0

В асортименті автомата – ретромобілі, а також спорткари і суперкари марок Bentley, Ferrari і Lamborghini.

У Сінгапурі з'явився багатоповерховий автомат з продажу елітних автомобілів / Скріншот УНІАН

У 15-поверховому будинку знаходиться демонстраційний зал, в якому на слотах розташовані 60 автомобілів.

Автомат діє за принципом подібних конструкцій з їжею.

Читайте такожВ Україні зростає продаж нових автомобілів

За словами авторів ідеї, завдяки такому формату економиться міський простір в Сінгапурі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter