У Сінгапурі з'явився багатоповерховий автомат з продажу елітних автомобілів (відео)
16:47, 19 травня 2017Світ
359 0
В асортименті автомата – ретромобілі, а також спорткари і суперкари марок Bentley, Ferrari і Lamborghini.
У Сінгапурі елітні авто продають через автомат / Скріншот УНІАН
У 15-поверховому будинку знаходиться демонстраційний зал, в якому на слотах розташовані 60 автомобілів.
Автомат діє за принципом подібних конструкцій з їжею.
Читайте такожВ Україні зростає продаж нових автомобілів
За словами авторів ідеї, завдяки такому формату економиться міський простір в Сінгапурі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter