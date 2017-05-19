У Сінгапурі з'явився багатоповерховий автомат з продажу елітних автомобілів (відео)

В асортименті автомата – ретромобілі, а також спорткари і суперкари марок Bentley, Ferrari і Lamborghini.

У 15-поверховому будинку знаходиться демонстраційний зал, в якому на слотах розташовані 60 автомобілів. Автомат діє за принципом подібних конструкцій з їжею. Читайте такожВ Україні зростає продаж нових автомобілів За словами авторів ідеї, завдяки такому формату економиться міський простір в Сінгапурі.

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