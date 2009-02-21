Джордж Сорос порівняв фінансову кризу з розпадом СРСР

Американський мільярдер Джордж Сорос порівняв нинішню глобальну економічну кризу з розпадом СРСР за серйозністю наслідків для світової спільноти і заявив, що криза наразі не досягла "дна" і найближчим часом навряд чи досягне, повідомляє агентство Reuters.

Виступаючи на конференції в Колумбійському університеті, де 20 лютого зібралися провідні світові економічні експерти, Сорос заявив, що навіть за часів Великої депресії в США фінансова ситуація не була настільки поганою, як нині. За його словами, з банкрутством банку Lehman Brothers світова фінансова система розвалилася і була поставлена на "апарати штучного підтримання життя".

На тій самій конференції в Колумбійському університеті, як передає Associated Press, виступив і колишній глава Федеральної резервної системи США, нині радник Барака Обами Пол Волкер, який також заявив, що навіть за часів Великої депресії світова економіка була в кращому стані.

Волкер не давав ніяких прогнозів щодо термінів подолання фінансової кризи і пропонував заходів задля її подолання, але висловився на користь необхідності створення жорстких механізмів фінансового контролю, що дозволили б уникнути повторення ситуації в майбутньому.

Лента.ру