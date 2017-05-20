Унаслідок атаки на авіабазу в Лівії загинуло понад 100 людей
07:10, 20 травня 2017Світ
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Подробиці події встановлюються.
Ілюстрація / Euronews
В результаті атаки на авіабазу в місті Шлюб-аш-Шати в Лівії загинуло 140 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
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Про це розповів представник лівійської національної армії Ахмед аль-Мизмари.
Наголошується, що серед загиблих не менше 100 осіб виявилися солдатами.
Подробиці події встановлюються.
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