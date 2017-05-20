Унаслідок атаки на авіабазу в Лівії загинуло понад 100 людей

07:10, 20 травня 2017
Світ
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Подробиці події встановлюються.

Євроньюз

В результаті атаки на авіабазу в місті Шлюб-аш-Шати в Лівії загинуло 140 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

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Про це розповів представник лівійської національної армії Ахмед аль-Мизмари.

Наголошується, що серед загиблих не менше 100 осіб виявилися солдатами.

Подробиці події встановлюються.

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Теги: #Лівія#авіабаза#атака бойовиків