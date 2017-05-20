В Італії вакцинація дошкільнят стала обов'язковою
У разі, якщо шестирічна дитина не щеплена, батьків зобов'яжуть виплатити штраф.
Влада Італії вирішила зробити обов'язковими щеплення від 12 найбільш поширених хвороб для дітей дошкільного віку.
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Тепер всі діти, які не мають протипоказань, будуть проходити обов'язкову вакцинацію, до того як відправляться в школу.
У разі, якщо шестирічна дитина не щеплена, батьків зобов'яжуть виплатити штраф, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
В числі обов'язкових щеплень: вакцинація від поліомієліту, дифтерії, правця, гепатиту Б, гемофільної інфекції, менінгіту, кору, свинки, краснухи, кашлюку і вітрянки.
Захворюваність на кір серед дітей в Італії цього року різко зросла: за перші місяці 2017 року було зареєстровано в три рази більше випадків захворювання на кір, ніж за весь 2016 рік.
За останні роки кількість щеплених від кору дітей дворічного віку опустилася нижче 80%, тоді як раніше перевищувала 90%. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, в країні вакцинацію від кору повинні проходити не менше 95% дітей у віці двох років.
Прем'єр країни Паоло Джентілоні заявив, що кількість дітей, яка проходять вакцинацію, знизилася через поширення "антинаукових поглядів".
В останні роки в Італії популярністю серед молодих батьків користуються теорії про шкоду вакцинації і ризики, пов'язані з нею.
Особливою популярністю користувалися припущення, висловлені ще в 1998 році британським лікарем Ендрю Вейкфільдом, про зв'язок між вакцинацією від кору і аутизмом.
Вейкфілд стверджував, що стандартне щеплення від кору, краснухи і свинки може викликати у дітей тяжкий розлад - аутизм.
І хоча публікація Вейкфілда була згодом відкликана з журналу Lancet, оскільки автор був помічений у підтасуванні даних, однак уявлення про те, що вакцинація може сприяти розвитку низки хвороб у дітей, як і раніше, популярні в багатьох країнах.