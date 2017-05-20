У Мексиці сотні людей намагалися лінчувати росіянина за образи (відео)

У Мексиці в курортному місті Канкун сотні людей вирішили лінчувати росіянина Олексія Макєєва після публікації відео на Youtube, де він вигукував гасла і образи на адресу мексиканців. Про це повідомляє РБК з посиланням на видання Excelsior.

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Як зазначає видання, люди зібралися біля будинку Макєєва після того, як про його місцезнаходження стало відомо з соціальних мереж. Присутні змусили його вийти з дому, а потім натовп атакував його. Під час бійки росіянин поранив молодого чоловіка ножем.

До того часу, як приїхала поліція, Макєєв був сильно побитий. Обидва постраждалих госпіталізовані.

Як розповів «РИА Новости» росіянин Олександр Толмачов, який проживає в Канкуні, Макєєв зробив два постріли в груди мексиканця. За його словами, незрозуміло вижив громадянин Мексики чи ні.

Консул Росії в Мексиці Дмитро Болбот заявив, що до посольства надходить «суперечлива інформація», що в результаті бійки Макєєв постраждав і що він поранив мексиканця. «Ми чекаємо офіційного підтвердження», — відповів дипломатичний представник Росії.

Болбот також розповів, що в Росії Макєєв відомий тим, що знімався в програмі «Щиросерде признання». За словами консула, в ній йшлося про те, що Макєєв нападав на громадян Росії і проходив примусове лікування.