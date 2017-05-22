США закликали до тиску на Іран через "неприйнятну" поведінку

Державний секретар США Рекс Тіллерсон закликав до тиску на Іран через «неприйнятну», за його словами, поведінку Тегерана і звинуватив Іран у продовженні «гегемоністської діяльності в регіоні», пише Радіо Свобода.

Виступаючи на прес-конференції у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді після зустрічі з саудівським колегою, Тіллерсон заявив: «Ми продовжимо наші дії шляхом санкцій, і ми продовжимо заохочувати інших членів світової спільноти теж здійснювати такі дії, щоб Іран зрозумів, що чинить неприйнятно».

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Тема Ірану була піднімалася на саміті в Ер-Ріяді з участю президента США Дональда Трампа, який перебуває там із дводенним візитом, і понад п’яти десятків керівників арабських і мусульманських держав.

Виступаючи на Арабсько-ісламсько-американському саміті раніше в неділю, Трамп, зокрема, звинуватив Іран у розпалюванні «конфлікту на релігійному ґрунті й терору», у фінансуванні, озброєнні й навчанні шиїтських угруповань, що, за його словами, несуть «руйнування й хаос» у регіоні від Лівану до Іраку, а також у підтримці режиму президента Сирії Башара аль-Асада, який, за словами президента США, саме завдяки підтримці Тегерана здійснює «невимовні злочини» в ході громадянської війни у своїй країні.

«Доки іранський режим не забажає стати партнером у досягненні миру, всі свідомі держави мають співпрацювати над тим, щоб ізолювати його», – сказав президент США.

Король Саудівської Аравії, яка теж вбачає загрозу від участі Ірану в низці регіональних конфліктів, від Сирії до Ємену, Салман, зі свого боку, заявив на саміті: «Іранський режим є лідером світового тероризму».