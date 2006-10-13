Нобелівську премію миру отримав банкір

В Осло оголошений лауреат Нобелівської премії миру. Цього року цю почесну нагороду присудили громадянинові Бангладеш Мухаммаду Юнусу (Muhammad Yunus). Він розділив премію із заснованим ним Grameen Bank. Як повідомляється на офіційному сайті Нобелівського комітету, нагорода вручена на знак визнання їх заслуг у створенні основ для соціального і економічного розвитку в одній з бідних азіатських країн.

Юнус і його банк видають мікрокредити біднякам, не вимагаючи від них ніяких фінансових гарантій. У заяві Нобелівського комітету наголошується, що встановлення міцного миру неможливе, якщо "великі групи населення не в змозі вибратися зі злиднів". На думку членів комітету, діяльність лауреатів премії миру за 2006 рік сприяє розвитку демократії і дотриманню прав людини.

Минулого року премію вручили Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) і його главі Мохаммеду ель-Барадеї (Mohammed el-Baradei) за боротьбу з розповсюдженням ядерної зброї.

Лента.ру