"Розбиті серця": світові зірки прокоментували трагедію на концерті Аріани Гранде

Вибух у Манчестері, який відбувся відразу після концерту співачки Аріана Гранде, не залишив байдужими представників шоу-бізнесу.

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Так, співчуття постраждалим і сім'ям загиблих висловили Селена Гомес, Тейлор Свіфт, Нікі Мінаж, Кеті Перрі, Іоланда Хадід. Серед вітчизняних знаменитостей першим на жахливу подію відреагував лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Нікі Мінаж: "Моє серце болить за мою сестру Аріану і кожну сім'ю, яка постраждала в цю трагічну подію у Великобританії. Невинні життя погубленно. Мені дуже шкода це чути".

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U. K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) May 23, 2017

Тейлор Свіфт : "Мої думки, молитви і сльози всім постраждалим в Манчестері під час трагедії, яка сталася вночі. Я посилаю всю мою любов".

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) May 23, 2017

Кеті Перрі: "Моє серце розбите разом з сім'ями сьогодні. Розбите серце за Арі. Розбите серце за становище цього світу".

Broken hearted for the families tonight. Broken hearted for Ari. Broken hearted for the state of this world. — KATY PERRY (@katyperry) May 23, 2017

Селена Гомес: "Мої думки і молитви шлю всім постраждалим в Манчестері".

My thoughts and prayers go out to everyone affected in Manchester. — Selena Gomez (@selenagomez) May 23, 2017

Джастін Тімберлейк: "Мої думки і молитви за всіх, хто постраждав від цього жахливого теракту в Манчестері. Ми повинні любити один одного", - висловив свої співчуття Джастін Тімберлейк.

Shocking news from Manchester. My heart is with the families of the victims. Please, hold on! #ManchesterArena — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 23, 2017

Святослав Вакарчук: "Вражений новинами з Манчестера. Моє серце з сім'ями жертв. Будь ласка, тримайтеся!".