"Розбиті серця": світові зірки прокоментували трагедію на концерті Аріани Гранде

11:37, 23 травня 2017
Світ
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Співчуття сім'ям загиблих висловили багато зірок шоу-бізнесу.

REUTERS

Вибух у Манчестері, який відбувся відразу після концерту співачки Аріана Гранде, не залишив байдужими представників шоу-бізнесу.

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Так, співчуття постраждалим і сім'ям загиблих висловили Селена Гомес, Тейлор Свіфт, Нікі Мінаж, Кеті Перрі, Іоланда Хадід. Серед вітчизняних знаменитостей першим на жахливу подію відреагував лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Нікі Мінаж: "Моє серце болить за мою сестру Аріану і кожну сім'ю, яка постраждала в цю трагічну подію у Великобританії. Невинні життя погубленно. Мені дуже шкода це чути".

Тейлор Свіфт : "Мої думки, молитви і сльози всім постраждалим в Манчестері під час трагедії, яка сталася вночі. Я посилаю всю мою любов".

Кеті Перрі: "Моє серце розбите разом з сім'ями сьогодні. Розбите серце за Арі. Розбите серце за становище цього світу".

Селена Гомес: "Мої думки і молитви шлю всім постраждалим в Манчестері".

Джастін Тімберлейк: "Мої думки і молитви за всіх, хто постраждав від цього жахливого теракту в Манчестері. Ми повинні любити один одного", - висловив свої співчуття Джастін Тімберлейк.

Святослав Вакарчук: "Вражений новинами з Манчестера. Моє серце з сім'ями жертв. Будь ласка, тримайтеся!".

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Теги: #вибух в Манчестері#Аріана Гранде