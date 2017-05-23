"Розбиті серця": світові зірки прокоментували трагедію на концерті Аріани Гранде
Співчуття сім'ям загиблих висловили багато зірок шоу-бізнесу.
Вибух у Манчестері, який відбувся відразу після концерту співачки Аріана Гранде, не залишив байдужими представників шоу-бізнесу.
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Так, співчуття постраждалим і сім'ям загиблих висловили Селена Гомес, Тейлор Свіфт, Нікі Мінаж, Кеті Перрі, Іоланда Хадід. Серед вітчизняних знаменитостей першим на жахливу подію відреагував лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
Нікі Мінаж: "Моє серце болить за мою сестру Аріану і кожну сім'ю, яка постраждала в цю трагічну подію у Великобританії. Невинні життя погубленно. Мені дуже шкода це чути".
My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U. K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this— NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) May 23, 2017
Тейлор Свіфт : "Мої думки, молитви і сльози всім постраждалим в Манчестері під час трагедії, яка сталася вночі. Я посилаю всю мою любов".
My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love.— Taylor Swift (@taylorswift13) May 23, 2017
Кеті Перрі: "Моє серце розбите разом з сім'ями сьогодні. Розбите серце за Арі. Розбите серце за становище цього світу".
Broken hearted for the families tonight. Broken hearted for Ari. Broken hearted for the state of this world.— KATY PERRY (@katyperry) May 23, 2017
Селена Гомес: "Мої думки і молитви шлю всім постраждалим в Манчестері".
My thoughts and prayers go out to everyone affected in Manchester.— Selena Gomez (@selenagomez) May 23, 2017
Джастін Тімберлейк: "Мої думки і молитви за всіх, хто постраждав від цього жахливого теракту в Манчестері. Ми повинні любити один одного", - висловив свої співчуття Джастін Тімберлейк.
Shocking news from Manchester. My heart is with the families of the victims. Please, hold on! #ManchesterArena— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) May 23, 2017
Святослав Вакарчук: "Вражений новинами з Манчестера. Моє серце з сім'ями жертв. Будь ласка, тримайтеся!".