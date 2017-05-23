У мережі показали виступ Аріани Гранде в Манчестері за кілька хвилин до вибуху (відео)
В мережі опублікували момент виступу співачки за кілька хвилин до теракту.
В мережі опублікували відео з виступу американської співачки Аріана Гранде на стадіоні в Манчестері до вибуху.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, співачка призупинила свій європейський тур Dangerous Woman на невизначений термін.
Концерти Аріана Гранде, крім Великобританії, повинні були відбутися в таких країнах як Бельгія, Польща, Німеччина та Швейцарія.
За словами оточення співачки, зараз вона психологічно зламана і знаходиться в істериці після вибуху на її концерті в Манчестері, тому неготова виступати для кого небудь.
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В результаті Гранде і її команда переглянуть гастрольний графік, поки вона не прийде в себе.
У Манчестері в результаті теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який здійснив смертник, загинули 22 людини. 59 людей отримали поранення.
За інформацією МЗС, українців серед постраждалих у результаті теракту в Манчестері немає. Поліція затримала в Південному Манчестері 23-річного чоловіка, підозрюваного в причетності до скоєння теракту.