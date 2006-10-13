Призначений Генеральний секретар ООН (фото)

У п`ятницю Генеральна Асамблея ООН офіційно затвердила Пан Гі Муна на посаді генерального секретаря Організації Об`єднаних Націй, повідомляє AFP.

Таким чином, 62-річний південнокорейський дипломат став восьмим керівником організації, яка об`єднує 192 країни.

У понеділок Рада Безпеки ООН офіційно рекомендувала затвердити міністра закордонних справ і торгівлі Південної Кореї на посаді генерального секретаря.

Протягом проведеного раніше анонімного голосування "за" голову МЗС Південної Кореї висловилися 14 з 15 послів країн-членів Рад безпеки, один утримався.

Пан Гі Мун розпочне виконання своїх обов`язків 1 січня 2007 року. Нагадаймо, що в останній день 2006 року закінчуються повноваження Кофі Аннана, який посідав генеральне секретарство в ООН з 1997 року.

Лента.ру