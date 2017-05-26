Пентагон повідомив про ліквідацію трьох ватажків "Ісламської держави"

За останній місяць міжнародної коаліції на чолі з США вдалося знищити трьох високопоставлених бойовиків "Ісламського держави" (ІД). Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Пентагону, пише Тиждень.ua.

Бойовики були знищені під час операцій в Сирії та Іраку. 27 квітня під час авіаудару в місті Маядін в Сирії був знищений громадянин Туреччини Мустафа Гюнеш. У тому ж районі 11 травня був ліквідований виходець з Алжиру Абу Асім аль-Джазері. Командувач одним з підрозділів ІД Абу Хаттаб ал-Раві був убитий 18 травня в місті Ель-Каїмі в Іраку. Його громадянство в Пентагоні не уточнили.

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Напередодні, 25 травня, Пентагон визнав, що в результаті одного з авіаударів в іракському місті Мосулі загинули більше 100 мирних жителів. Авіація коаліції завдала удару по ховалися в будівлі снайперам ІД, однак у військових не було інформації, що в тій же будівлі ховалися цивільні.