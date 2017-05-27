ВПС Китаю "непрофесійно" перехопили військовий літак США

Два літаки ВПС Китаю «непрофесійно» перехопили берегово-патрульний літак ВМС США P-3 Orion в небі на Південно-Китайським морем. Про це заявив офіційний представник Пентагону капітан другого рангу Гері Росс, передає РБК з посиланням на CBS News.

За його словами, американський літак перебував у міжнародному повітряному просторі і міг безперешкодно проводити операції. Росс зазначив, що США розглянуть даний інцидент і висловлять стурбованість Китаю.

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«Всі операції здійснюються у відповідності з міжнародним правом і показують, що США будуть літати, плавати і приводити операції, де дозволяє їм робити це закон», — заявив Росс.

За даними джерела Associated Press в Міністерстві оборони США, один з винищувачів Chengdu J-10 китайських ВПС летів в 200 ярдів (182,88 м.) попереду американського літака і в 100 метрах (30,48 м) над ним, роблячи повільні повороти. Другий військовий літак КНР знаходився над правим крилом P-3 Orion близько 750 ярдах (685,8 м.), розповів співрозмовник агентства.

Як зазначає Пентагон, це вже другий випадок перехоплення літаками КНР американських ВПС. Схожий інцидент стався 19 травня, коли китайські винищувачі наблизилися до американського літака на відстань приблизно 150 футів (близько 45 м), повідомляв CNN. Як зазначав телеканал, один з винищувачів КНР летів днищем вгору і перебував над літаком США. У Пентагоні заявили, що дії ВПС КНР «непрофесійні з-за маневрів китайських пілотів і швидкості».