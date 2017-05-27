Пентагон для стримування КНДР відправляє в Тихий океан вже третю авіаносну групу - ЗМІ

США відправляють третю за рахунком ударну групу на чолі з авіаносцем «Німіц» у західну частину Тихого океану з метою стримування ракетної і ядерної програм Північної Кореї, повідомляє «Голос Америки» з посиланням на два джерела.

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Авіаносець «Німіц» є одним з найбільших у світі бойових кораблів. За даними джерел, «Німіц» приєднається до вже дислокованих у західній частині Тихого океану ударних авіаносців «Карл Вінсон» і «Рональд Рейган».

Це рідкісний випадок, коли Пентагон одночасно направляє три авіаносця в один регіон, відзначається в повідомленні.

Зростаюча загроза у зв'язку з розширенням північнокорейських ядерної та ракетної програм є однією з головних проблем забезпечення безпеки для президента США Дональда Трампа. Раніше він пообіцяв не допустити, щоб КНДР просунулася в розробці зброї до рівня, який дозволить їй завдати ядерного удару по континентальній території Сполучених Штатів. На думку експертів, Пхеньян може досягти цієї можливості приблизно після 2020 року.

У п'ятницю Білий дім оприлюднив заяву, згідно з якою лідери Японії і США погодилися «посилити санкції проти Північної Кореї» у спробі стримати подальшу роботу над північнокорейськими ядерною та ракетною програмами.

Як повідомляв УНІАН, в останні місяці Пхеньян активізував ракетні випробування.

Також Північна Корея провела вже п'ять ядерних випробувань і готується до шостого, а також заявляє про свої наміри розробити ядерну зброю, яка буде здатна досягти території США.

Вашингтон неодноразово висловлював стурбованість з приводу проведення Пхеньяном ракетних і ядерних випробувань, які становлять загрозу як для самих США, так і для їх союзників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. У відповідь на можливу агресію з боку США Пхеньян погрожував ядерною атакою. Також у Північній Кореї погрожували затопити американський авіаносець «Карл Вінсон», який проводив спільні навчання з японськими ВМС.