Прем'єр Японії пообіцяв вжити разом із США заходи для стримування КНДР

Японія разом з США зроблять «конкретні заходи» у відповідь на запуск балістичної ракети з території КНДР.

Про це журналістам заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, передає РБК з посиланням на Reuters.

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Відповідні кроки необхідно зробити для стримування Пхеньяну від «повторних провокацій», зазначив він. Абе підкреслив, що Токіо буде співпрацювати з Південною Кореєю та іншими країнами і зробить «все можливе для того, щоб захистити своїх громадян».

«Згідно домовленості на саміті G7, питання Північної Кореї є одним з головних пріоритетів для міжнародного співтовариства», — зазначив прем'єр-міністр Японії.

Як повідомляв УНІАН, південнокорейські військові повідомила про запуск з території КНДР ракети. Ймовірно це була балістична ракета типу Scud, вона пролетіла близько 450 км.