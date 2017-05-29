Проект про туризм відкрив вакансію мандрівника з зарплатою в 2,5 тисячі євро в місяць

Творці проекту Life World Experience шукають 12 осіб, які повинні будуть подорожувати по всьому світу за зарплату в 2,5 тисячі євро в місяць для кожного. Про це з посиланням на сайт організації повідомляє Сursorinfo.co.il.

Представники Life World Experience хочуть зібрати команду з шести чоловіків і шести жінок у віці від 20 до 35 років. Протягом року ця група об'їздить 40 країн в Європі, Азії, Африці та інших регіонах світу. Мандрівники, зокрема, побувають у Португалії, Іспанії, Австрії, Великобританії, Китаї, Індії, Австралії і на Мадагаскарі.

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Туристи повинні будуть писати замітки про свої пригоди, а також викладати фото і відео на сайті Life World Experience і в соціальних мережах. Крім того, вони зобов'язані будуть взаємодіяти з місцевими соціальними організаціями і брати участь у благодійних проектах, наприклад допомагати бездомним.

World Life Experience обіцяє покрити всі витрати своїх працівників — переліт, проживання, страхування, розваги. Крім того, туристам нададуть час на відпочинок: чотири перерви на рік по два тижні кожен.

Заявки приймаються до 30 червня. Подорожі стартують в середині вересня. Співробітники Life World Experience повинні будуть їздити по світу всі разом.