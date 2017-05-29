ЄС продовжив на рік санкції проти сирійського режиму

29 травня Рада ЄС продовжила санкції проти сирійського режиму до 1 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, пише Європейська правда.

"Це рішення відповідає стратегії ЄС по Сирії, яка передбачає, що Європейський союз зберігатиме свої обмежувальні заходи проти сирійського режиму і тих, хто його підтримує доки тривають репресії щодо цивільного населення" - йдеться у повідомленні.

Крім того, Рада ЄС розширила санкційний перелік, додавши до нього прізвища трьох міністрів сирійського уряду.

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Загалом санкції ЄС у вигляді заборони в’їзду і замороження рахунків застосовуються щодо 240 осіб і 67 компаній.

Чинні санкції ЄС проти Сирії включають також заборону на імпорт нафти з Сирії, поставки в цю країну готового палива і нафтопродуктів, обмеження на інвестиції, замороження в ЄС активів сирійського Центробанку, ембарго на торгівлю технологіями подвійного призначення, а також засобами та обладнанням для моніторингу або блокування телефонних та інтернет-комунікацій.