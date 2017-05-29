Rolls-Royce побудував найдорожчий новий автомобіль у світі (фотогалерея)

Компанія Rolls-Royce в єдиному екземплярі випустила унікальне купе Sweptail вартістю близько $13 млн, повідомляють британські ЗМІ.

Автомобіль створювався за замовленням конкретного покупця, ім'я якого не розкривається. Купе сконструйовано за мотивами моделей Phantom I Round Door by Jonckheere 1925 року і трьох автомобілів 1934 року. Замовник хотів отримати двомісне купе з панорамним дахом у стилістиці Rolls-Royces того ж періоду. У компанії відзначили, що це найбільш великий і складний в роботі скляний дах за всю історію світового автопрому.

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Повністю новий кузов стилізований під яхту. Спереду і ззаду також встановлені зроблені вручну із алюмінію цифри 08. У компанії не підтвердили інформацію про вартість моделі в $12,8 млн, однак дали зрозуміти, що автомобіль «по-справжньому дорогий».