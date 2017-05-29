"Незвичне поєднання": у Туреччині влаштували показ вишиванок з хіджабами (фото)

У Туреччині влаштували незвичний показ українських вишиванок. Окрім суконь з українським орнаментом, моделі мали традиційний турецький головний убір – хіджаб.

Про це повідомили у Посольстві України у Туреччині.

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На подіум моделі виходили у вишиванках дизайнерки Оксани Полонець.

"Вишиванки не тільки для українців, але й для поціновувачів ексклюзиву серед іноземців. Модний показ вишиванок викликав неабиякий інтерес в Туреччині", – йдеться у повідомленні прес-служби.