"Незвичне поєднання": у Туреччині влаштували показ вишиванок з хіджабами (фото)

16:57, 29 травня 2017
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На подіум моделі виходили у вишиванках дизайнерки Оксани Полонець.

Показ вишиванок з хіджабами / Facebook

У Туреччині влаштували незвичний показ українських вишиванок. Окрім суконь з українським орнаментом, моделі мали традиційний турецький головний убір – хіджаб.

Про це повідомили у Посольстві України у Туреччині.

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На подіум моделі виходили у вишиванках дизайнерки Оксани Полонець.

"Вишиванки не тільки для українців, але й для поціновувачів ексклюзиву серед іноземців. Модний показ вишиванок викликав неабиякий інтерес в Туреччині", – йдеться у повідомленні прес-служби.

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Теги: #хіджаб#вишивнки