"Незвичне поєднання": у Туреччині влаштували показ вишиванок з хіджабами (фото)
16:57, 29 травня 2017Світ
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На подіум моделі виходили у вишиванках дизайнерки Оксани Полонець.
Показ вишиванок з хіджабами / Facebook
У Туреччині влаштували незвичний показ українських вишиванок. Окрім суконь з українським орнаментом, моделі мали традиційний турецький головний убір – хіджаб.
Про це повідомили у Посольстві України у Туреччині.
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На подіум моделі виходили у вишиванках дизайнерки Оксани Полонець.
"Вишиванки не тільки для українців, але й для поціновувачів ексклюзиву серед іноземців. Модний показ вишиванок викликав неабиякий інтерес в Туреччині", – йдеться у повідомленні прес-служби.
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