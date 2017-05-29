Ураган в Москві: повалене дерево заблокувало виїзд із резиденції Медведєва

Шквальний вітер. який накрив Москву, повалив дерева в підмосковній резиденції прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. Про це повідомляють "РИА Новости".

Читайте такожТіллерсон: Росія повернеться до G7 після відновлення суверенітету України - ЗМІЧерез негоду кілька сосен не витримали напору стихії і впали на землю. Одне дерево перегородило виїзд із парковки, де знаходяться кілька представницьких автомобілів.

Видання пояснює, що в понеділок Медведєв провів традиційну нараду в Горках зі своїми заступниками, після чого прийняв представників іспанського бізнесу.

В результаті представники делегації та журналістів, які висвітлюють заходи, тимчасово не можуть покинути резиденцію, оскільки співробітникам безпеки і персоналу довелося ліквідовувати наслідки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Москву обрушився ураганний вітер, за різними даними, загинули 6 або 7 осіб.