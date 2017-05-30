Трамп може скасувати укази щодо поліпшення відносин із Кубою - ЗМІ
Трамп може оголосити про анулювання указів під час свого візиту до Майамі, який запланований на червень 2017 року.
Президент США Дональд Трамп планує скасувати низку указів свого попередника Барака Обами щодо поліпшення двосторонніх відносин із Кубою. Про це пише The Daily Caller з посиланням на джерела, передає РБК.
За інформацією видання, з такою ініціативою до Трампа звернулися колишній учасник президентських виборів 2016 року республіканець Марко Рубіо, демократ Роберт Менендес і республіканець Маріо Діас-Баларт.
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Наміри Трампа скасувати деякі угоди по поліпшенню відносин із Кубою підтвердив виданню президент Американсько-кубинського торговельно-економічної ради Джон Кавуліч. «Адміністрація Трампа ще з лютого 2017 року була готова оголосити про зміни, але не пов'язані з Кубою питання завадили цьому», — розповів він.
Видання підкреслює, що Трамп може оголосити про анулювання указів під час свого візиту до Майамі, який запланований на червень 2017 року. У Білому домі від коментарів журналістам ресурсу відмовилися.
Адміністрація попереднього президента Барака Обами в кінці свого терміну проводила курс нормалізації відносин з Кубою, дипломатичні відносини з якою були перервані в 1961 році.
Раніше УНІАН повідомляв, що адміністрація президента Дональда Трампа повністю переглядає політику США стосовно Куби.