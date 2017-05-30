Трамп може скасувати укази щодо поліпшення відносин із Кубою - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує скасувати низку указів свого попередника Барака Обами щодо поліпшення двосторонніх відносин із Кубою. Про це пише The Daily Caller з посиланням на джерела, передає РБК.

За інформацією видання, з такою ініціативою до Трампа звернулися колишній учасник президентських виборів 2016 року республіканець Марко Рубіо, демократ Роберт Менендес і республіканець Маріо Діас-Баларт.

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Наміри Трампа скасувати деякі угоди по поліпшенню відносин із Кубою підтвердив виданню президент Американсько-кубинського торговельно-економічної ради Джон Кавуліч. «Адміністрація Трампа ще з лютого 2017 року була готова оголосити про зміни, але не пов'язані з Кубою питання завадили цьому», — розповів він.

Видання підкреслює, що Трамп може оголосити про анулювання указів під час свого візиту до Майамі, який запланований на червень 2017 року. У Білому домі від коментарів журналістам ресурсу відмовилися.

Адміністрація попереднього президента Барака Обами в кінці свого терміну проводила курс нормалізації відносин з Кубою, дипломатичні відносини з якою були перервані в 1961 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що адміністрація президента Дональда Трампа повністю переглядає політику США стосовно Куби.