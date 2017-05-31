У Росії вирішили заморозити пенсії на найближчі 20 років - ЗМІ

У Росії через проблеми в економіці і брак грошей хочуть заморозити пенсії на найближчі два десятиліття, до 2035 року, а також підвищити пенсійний вік. Такий цільовий варіант макропрогнозу-2035 для росіян підготувало Мінекономрозвитку РФ, пишуть "Ведомости".

Реальні доходи населення, що за останні три роки впали на 10%, тільки до 2022 р. досягають рівня докризового 2013 року, випливає з прогнозу. У підсумку до 2035 р. пенсії залишаться на 4% нижче рівня 2013 р.

У перерахунку на сьогоднішні рублі середня страхова пенсія в Росії в 2035 р. складе, як і нині, трохи більше 13 000 руб., а пенсія непрацюючого пенсіонера збільшиться приблизно до 15 500 руб. Індексувати пенсії працюючим пенсіонерам до 2035 року не планують.

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"Зростання зайнятості досягається в тому числі за рахунок підвищення пенсійного віку до 65 років для чоловіків і до 63 років для жінок, випливає з представлених у прогнозі демографічних параметрів. Кількість пенсіонерів до 2035 р. скорочується на 23%, або на 7 млн осіб, у порівнянні з 2017 р. (без реформи – збільшується на 5,4 млн осіб) при зростанні зайнятих на 1 млн (без реформи – скорочення на 3,2 млн)", - йдеться в повідомленні.

Зарплати і доходи в Росії в найближчі два десятиліття будуть рости повільніше, ніж економіка, зростання якої, за прогнозом, теж буде незначним.

У разі успішної реалізації реформ економіка РФ досягне 3,5% до 2026 р., потім дещо сповільниться, але до того часу світове зростання буде нижче, сказано в прогнозі.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують з 1 жовтня підвищити пенсії і скасувати податки для працюючих пенсіонерів