У Росії суд постановив видалити резонансний фільм про корупційні справи Медведєва "Він вам не Дімон"

Суддя Люблінського районного суду Москви Марина Васіна підтримала позов мільярдера Алішера Усманова до політика Олексія Навального. Суд, зокрема, постановив видалити фільм-розслідування «Він вам не Дімон» з YouTube і спростувати відомості про Усманова, як повідомляє "Медуза".

Крім того, за рішенням суду повинен бути видалений сайт, де розміщено розслідування «Він вам не Дімон», хоча Усманову там присвячена тільки одна глава. У ній говориться, що Усманов подарував садибу на Рубльовці фонду, підконтрольному однокурсникам Медведєва.

Навальний також повинен вилучити з свого блогу пост, де говориться, що Усманов дав хабар віце-прем'єру Ігорю Шувалову, а також звинувачення Усманова в цензурі у «Комерсанті».

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У ході судового розгляду суддя відмовилася викликати свідків і запитувати дані Росреестру. Навальний просив викликати в якості свідка прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, якому, як стверджувалося в розслідуванні Фонду боротьби з корупцією, Усманов подарував особняк на Рубльовці.

Суддя також не викликала керівників компаній, через які, за твердженням Навального, відбувалася передача майна. Крім цього суддя заборонила відеозйомку і трансляцію процесу, хоча за це виступали обидві сторони.

Усманов не брав участі у процесі, його інтереси представляла група адвокатів на чолі з Генріхом Падвою.

Усманов подав позов до Навального через місяць після публікації розслідування «Він вам не Дімон» про Медведєва. Цей процес став єдиним формальним розглядом за відомостями, поданими в розслідуванні. Запити Навального і депутатів Держдуми в слідчі органи поки залишаються без відповіді.

Одночасно з розглядом позову Усманов і Навальний обмінялися відеозверненнями на YouTube. Усманов назвав Навального лузером і справжнім злочинцем. Навальний у відповідь запропонував Усманову провести публічні дебати, але мільярдер відмовився.