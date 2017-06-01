В Гарвардському університеті запускають курс по серіалу "Гра престолів"
Його слухачам розкажуть, як книжкова серія і телесеріал відображають, адаптують і перекручують історію і культуру середньовічного світу Євразії.
В Гарвардському університеті запускають курс, пов'язаний з книжковоюї серією Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я" і телевізійним серіалом HBO "Гра престолів.
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Курс отримав назву "Справжня гра престолів: від сучасних міфів до середньовічних моделей".
Його слухачам розкажуть, як книжкова серія і телесеріал відображають, адаптують і перекручують історію і культуру середньовічного світу Євразії, повідомляє Time.
Зокрема, планується вивчити ряд "архетипових персонажів", серед яких король, хороша дружина, другий син, шукач пригод. Аналоги будуть знайдені в середньовічній історії, літературі, релігії і легендах.
Головним джерелом зроблять середньовічні біографії королев.