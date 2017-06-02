США відправили ядерні бомбардувальники до кордонів Росії

Військово-повітряні сили США зайнялися перекиданням американських стратегічних ядерних бомбардувальників B-52 і 800 чоловік екіпажу в Британію. У червні США проведуть спільні з Британією військові навчання в Європі, особливо фокусуючись на прикордонних з Росією ділянках, передає ZN.ua з посиланням на CNN.

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У США відзначають, що основна частина навчань пройде в Арктиці та Балтійському морі, а також, що до них приєднаються деякі інші партнери по НАТО.

Раніше повідомлялося, що в Естонії почалися масштабні навчання НАТО "Весняний шторм - 2017", в яких будуть задіяні більше 9 тисяч військовослужбовців, у тому числі і з України.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Варшаві в липні 2016 року було прийнято рішення розмістити чотири батальйони в Польщі, Литві, Латвії та Естонії в 2017 році. Німеччина керує батальйоном в Литві, США - в Польщі, Великобританія - в Естонії, а канадці - в Латвії.