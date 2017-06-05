Стрілянина в американському місті Орландо: поліція повідомляє про численні жертви (відео)
В районі стрільби перекриті кілька вулиць.
В американському місті Орландо в штаті Флорида сталася стрілянина, є "численні жертви".
Про це повідомляє поліція міста в Twitter.
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"Співробітники офісу шерифа працюють на місці події, ситуація взята під контроль. Є численні жертви. Шериф повідомить додаткову інформацію при першій можливості", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє CNN, стрілянина сталася в одній з промислових зон в передмісті. В районі стрільби перекрито кілька вулиць.
Як повідомляв УНІАН, у липні минулого року в нічному гей-клубі Орландо сталося масове вбивство.
פלורידה #Florida אורלנדו #orlando אירוע ירי במקום 5 הרוגים נסיבות האירוע נבדקות pic.twitter.com/gxr38B2mCp— החדשות החמות (@hotnews9191) June 5, 2017
Breaking News: Multiple deaths confirmed after shooting in Orlando, Orange County sheriff says. https://t.co/A9HAqwhDS1pic.twitter.com/jruavtu8cZ— Fox News (@FoxNews) June 5, 2017