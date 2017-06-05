Стрілянина в американському місті Орландо: поліція повідомляє про численні жертви (відео)

В американському місті Орландо в штаті Флорида сталася стрілянина, є "численні жертви".

Про це повідомляє поліція міста в Twitter.

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"Співробітники офісу шерифа працюють на місці події, ситуація взята під контроль. Є численні жертви. Шериф повідомить додаткову інформацію при першій можливості", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє CNN, стрілянина сталася в одній з промислових зон в передмісті. В районі стрільби перекрито кілька вулиць.

Як повідомляв УНІАН, у липні минулого року в нічному гей-клубі Орландо сталося масове вбивство.