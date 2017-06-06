ЗМІ опублікували секретну доповідь АНБ щодо втручання Росії у вибори президента США

Російська військова розвідка за кілька днів до голосування на виборах президента США у листопаді 2016 року здійснила кібератаку, принаймні, на одного постачальника програмного забезпечення для голосування в США та розіслала понад 100 фішингових листів до американських виборчих комісій.

Про це йдеться у секретному звіті Агенства національної безпеки США щодо втручання Росії у президентські вибори в США, який отримало американське видання The Intercept. Зазначається, що цей документ АНБ, датований 5 травня 2017 року, є наразі найбільш детальним урядовим звітом про втручання Росії у вибори президента.

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При цьому, представник американської розвідки на умовах анонімності застеріг від значних висновків на основі документу, тому що один аналіз не є остаточним.

У доповіді вказується, що російські хакери, імовірно, проникли в систему голосування в США глибше, ніж вважалося раніше.

"Виконавці російського генштабу ГРУ... здійснили кібершпигунські операції щодо американської компанії в серпні 2016 року, з метою одержання інформації про пов’язане з виборами програмне забезпечення і обладнання... Виконавці, схоже, використали цю інформацію для розповсюдження фішингових листів на тему реєстрації виборців у місцеві урядові організації", - йдеться у документі.

В аналізі АНБ немає висновків щодо того, чи вплинуло це втручання на результати виборів, але зазначається, що глибина проникнення хакерів залишається невідомою. Разом з тим, доповідь підвищує ймовірність втручання російських хакерів у певні елементи виборчої системи США із невизначеним результатом.

Журналісти зв’язувались з АНБ і Національною розвідкою щодо цієї доповіді. Як зазначає видання, чиновники просили не публікувати її, а від коментарів відмовились.

Доповідь додає нові суттєві деталі до оприлюдненої в січні адміністрацією Обами картини втручання РФ у вибори в США. Січнева доповідь надавала висновки розвідувального органу США, однак, опускала багато специфічних особливостей через побоювання розкриття секретних джерел і методів.

АНБ дізналося, що російські урядові хакери отримали завдання з кібершпигунства спрямоване на американську та іноземні виборчі системи, зокрема вони зосереджені на частинах системи, що пов’язана з процесом реєстрації виборців, включаючи виробників обладнання, яке зберігає і перевіряє списки виборців.

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Російський план був простий: обдурити співробітників місцевих органів влади, розіславши електронною поштою під виглядом постачальника програмного забезпечення для виборів документи Microsoft Word зі шкідливими програмами, що дають хакерам повний контроль над зараженим комп’ютером.

Однак спершу хакери мали отримати доступ до внутрішніх систем одного з виробників програмного забезпечення, щоб зібрати інформацію для переконливого маскування фішингових листів. Для цього вони використали підробні сторінки сервісів Google, де користувач мав вносити особисті дані.