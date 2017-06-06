Трамп доручив держсекретарю США Тіллерсону відновити відносини з Росією

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив у вівторок, що президент Дональд Трамп попросив його відновити відносини США з Росією і не допустити політичної нестабільності в зв'язку з розслідуванням можливих зв’язків передвиборчого штабу Трампа з росіянами.

Як повідомляє Fox News з посиланням на Associated Press, Тіллерсон сказав, що відносини з Росією знаходяться на низькому рівні і дедалі погіршується, і Трамп попросив його спробувати стабілізувати відносини і відновити довіру.

Головний дипломат США сказав про це у столиці Нової Зеландії місті Веллінгтон, де він зустрівся з прем'єр-міністром Біллом Інгліш під час короткого візиту, уточнює видання.

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Тіллерсон сказав, що він не може коментувати подробиці розслідування щодо російського втручання у вибори, оскільки у нього немає точних відомостей.

Він зазначив, що Трамп сказав йому, що для нього не повинно буди перешкод для роботи із поліпшення відносин з РФ.

За словами Тіллерсона, Трамп абсолютно чітко сказав, що потрібно працювати над відновленням зв’язків в тих областях, в яких можна досягти прогресу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня видання The Washington Post з посиланням на американських посадовців та експертів повідомило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа хоче перезапустити переговори З РФ щодо мирного врегулювання ситуації в Україні.