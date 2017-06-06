"Імла": в мережі показали новий трейлер екранізації роману Стівена Кінга (відео)
16:12, 06 червня 2017Світ
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Під час цієї прогулянки героїв наздожене сильний туман. Телесеріал представлений десятьма епізодами.
Героїв серіалу наздожене щільний туман / скріншот
Вийшов новий трейлер серіалу "Імла" за романом письменника Стівена Кінга.
За сюжетом, художник Девід Дрейтон живе в заміському будинку в невеликому містечку штату Мен.
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Після сильного шторму він разом з сином вирушає у місцевий супермаркет.
Під час цієї прогулянки героїв наздожене сильний туман.Телесеріал представлений десятьма епізодами.
Прем'єра серіалу "Імла" намічена на 22 червня 2017 року.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, був опублікований трейлер "Вбивства в Східному експресі" за романом Агати Крісті.
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