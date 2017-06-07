"Дипломатія в мережі: Twitter Трампа "надихнув" арабські країни на розрив з Катаром - ЗМІ

У кращих традиціях суворої епохи "Твіттер"-дипломатії президент Дональд Трамп завдав нищівного удару по обережно вибудованому картковому будиночку близькосхідної політики.

Він не просто зайняв одну зі сторін у глибокому і давньому конфлікті арабського світу, він ще й поставив це собі в заслугу, передає Русская служба BBC.

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Згідно запису Трампа в "Твіттері", недавній візит президента в Саудівську Аравію сприяв тому, що арабські країни зайняли тверду позицію щодо фінансування екстремізму, тобто щодо Катару.

Іншими словами, він надихнув арабських союзників на безпрецедентне рішення порвати стосунки з іншим американським союзником, якого вони звинувачують в підтримці тероризму.

Розрив дипломатичних зв'язків - безумовно, сильна ескалація конфлікту, але в його основі лежать багаторічні розбіжності, наголошується в статті BBC.

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Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет розгнівані підтримкою Катаром ісламістських рухів, таких як "Брати мусульмани", яких вони вважають політичною загрозою. Їх дратує зухвалий катарський супутниковий канал "Аль-Джазіра". Вони переконані, що Доха готова підтримувати позиції Ірану - їх регіонального суперника.

Повідомляється, що ці підозри нещодавно переросли в лють, коли Доха заплатила величезний викуп за звільнення членів катарської королівської сім'ї, викраденої на півдні Іраку шиїтськими бойовиками, пов'язаними з Іраном.

Більша частина грошей, як вважається, дійшла до Тегерана. Це стало "соломинкою, яка зламала спину верблюда", як висловився один із експертів регіону в бесіді з Financial Times.

І тим не менш наполеглива підтримка президентом Трампом саудівської позиції в ході його недавнього візиту, особливо поглядів Ер-Ріяда на Іран, могла підштовхнути королівство до розриву з Катаром.

Так чи інакше, Ер-Ріяд був досить в собі впевнений, щоб попередити США про свій крок прямо перед офіційним оголошенням, приголомшивши місцевих політиків.

Треба розуміти, що коли мова йде про фінансування тероризму, ніхто не чистий на руку: катарці, саудити і кувейтці - всі вони матеріально підтримували екстремістів у сирійському конфлікті.

Всі відступили від цього під тиском Сполучених Штатів. Однак справи Катару, можливо, трохи темніші, ніж у інших, оскільки він любить позиціонувати себе як нейтрального гравця, який може виконувати функцію посередника і таким чином готовий грати за обидві боки.

І, безумовно, у США є питання щодо поведінки Катару.

Так що це непрості стосунки - і не в останню чергу тому, що в Катарі знаходиться найбільша американська авіабаза на Близькому Сході - керівний центр операції США проти угруповання "Ісламська держава".

Все це ставить Пентагон і - особливо - Держдепартамент у вкрай скрутну ситуацію: вони звикли працювати, бачачи світ у відтінках сірого, а не в безжальній чорно-білій гамі 140 знаків.

Представники відомств не стали ні спростовувати, ні підтверджувати "твіти" президента. Замість цього пішли традиційні тези.

Прес-секретар Госдепартмента Хізер Ноєрт похвалила Катар за зусилля з припинення підтримки терористичних угруповань, хоча зазначила, що працювати ще є над чим.

Пентагон знову подякував Катару за можливість мати там військову базу і вітав "непохитну прихильність" Дохи регіональній безпеці.

За словами представників відомства, загострення конфлікту не торкнулося військові операції, але можна припустити, що зачепить - якщо ескалація затягнеться. І навіть Білий дім закликав до перемир'я.

"США все ще хочуть, щоб тертя пом'якшилися і питання було вирішено негайно", - сказав представник президентської адміністрації Шон Спайсер, в той же час виступивши на захист президента, який через соцмережі говорить "безпосередньо з американським народом".

Держдепартамент, однак, хоче змінити напрям дискусії.

"Давайте вже відійдемо від мережевих тем", - сказала Ноєрт журналістам, закидавшим її питаннями про наслідки "Твіттер"-дипломатії.

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