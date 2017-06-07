Напад на парламент Ірану: загинуло 7 людей, ще 4 взяті в заручники - ЗМІ
Невідомі відкрили вогонь у будівлі парламенту Ірану.
В результаті нападу озброєних людей на парламент Ірану загинули 7 осіб.
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Про це повідомляє Reuters з посиланням на Tasnim agency.
За даними агентства, ще 4 людей бойовики взяли в заручники.
Як повідомляв УНІАН, озброєні люди відкрили вогонь у будівлі парламенту Ірану і в мавзолеї аятолли Хомейні в столиці країни Тегерані.
За словами одних очевидців, парламент атакували троє - один був озброєний пістолетом, двоє з автоматами Калашникова.
Між тим один з депутатів розповів місцевим ЗМІ, що нападників було четверо.
Також повідомлялося, що в результаті атаки загинув охоронець, число постраждалих може досягати до 13 осіб.