Напад на парламент Ірану: загинуло 7 людей, ще 4 взяті в заручники - ЗМІ

11:36, 07 червня 2017
Світ
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Невідомі відкрили вогонь у будівлі парламенту Ірану.

Індостан

В результаті нападу озброєних людей на парламент Ірану загинули 7 осіб.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на Tasnim agency.

За даними агентства, ще 4 людей бойовики взяли в заручники.

Як повідомляв УНІАН, озброєні люди відкрили вогонь у будівлі парламенту Ірану і в мавзолеї аятолли Хомейні в столиці країни Тегерані.

За словами одних очевидців, парламент атакували троє - один був озброєний пістолетом, двоє з автоматами Калашникова.

Між тим один з депутатів розповів місцевим ЗМІ, що нападників було четверо.

Також повідомлялося, що в результаті атаки загинув охоронець, число постраждалих може досягати до 13 осіб.

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Теги: #Теракти в Ірані