Теракти в Ірані: кількість жертв зросла до 12 людей, 39 поранені

15:06, 07 червня 2017
Світ
328 0

Медики уточнили кількість загиблих і постраждалих в результаті нападу двох груп терористів на будівлю парламенту і мавзолей Ірану.

@IranNewspaper

Кількість загиблих в результаті терактів в Ірані досягло 12 осіб, постраждали 39.

Читайте такожПодробиці атаки на мавзолей в Ірані: один з нападників вбив себе, ковтнувши ціанід

Про це повідомило агентство Mehr в Twitter з посиланням на медиків.

Як повідомляв УНІАН, озброєні люди відкрили вогонь у будівлі парламенту Ірану і в мавзолеї аятолли Хомейні в столиці країни Тегерані.

За словами одних очевидців, парламент атакували троє - один був озброєний пістолетом, двоє з автоматами Калашникова.

Між тим один з депутатів розповів місцевим ЗМІ, що нападників було четверо. Також повідомлялося, що в результаті атаки загинули 7 осіб, кількість постраждалих може досягати до 13 осіб, ще 4 людини взяті в заручники.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Атака на парламент і мавзолей в Ірані
Теги: #атака на парламент і мавзолей в Ірані