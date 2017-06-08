Трамп хоче допомогти Катару у вирішенні міжнародної кризи

Президент США Дональд Трамп запропонував еміру Катару шейху Тамім бін Хамад бін Халіфа Аль Тані допомогу у вирішенні дипломатичного конфлікту, який розгорівся навколо ймовірної підтримки Катаром терористів.

Як повідомили в Білому домі, Трамп у телефонній розмові з еміром Катару 7 червня запропонував за необхідності провести зустріч у Вашингтоні.

Крім того, американський лідер нагадав про важливість участі всіх країн Перської затоки в боротьбі з фінансуванням терористичних організацій та у протидії пропаганді екстремістської ідеології.

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За його словами, Рада співробітництва арабських держав Перської затоки і її співпраця з США мають вирішальне значення для боротьби з тероризмом і сприяння регіональній стабільності.

Нагадаємо, що про розрив дипломатичних відносин з Катаром оголосили Королівство Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ, Ємен, Лівія, а також Мальдівські острови, Коморські острови, Маврикій і Мавританія. Уряд Йорданії прийняв рішення знизити рівень свого дипломатичного представництва в Катарі.