Легендарний Playboy перезняв обкладинки журналу із моделями через 30 років (фото)

Легендарний чоловічий журнал Playboy перезняв обкладинки через 30 років із тими ж моделями. Про це повідомляє protothema.

Зазначається, що моделі позували у тих самих образах, що і кілька десятиліть тому.

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Загалом журнал перезняв сім обкладинок з Кімпберлі Хефнер, Шарлоттою Кемп, Кейсі Джордж, Монік П’єр, Рене Тенісон, Кендес Коллінз та Лізою Метьюз були перезняті фотографами Беном Міллером та Райяном Лоурі спеціально для Playboy.