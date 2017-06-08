Легендарний Playboy перезняв обкладинки журналу із моделями через 30 років (фото)
14:39, 08 червня 2017Світ
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Загалом журнал перезняв обкладинки із сімома моделями 1970-1980-х років
Загалом журнал перезняв 7 обкладинок / фото twitter.com/eprotothema
Легендарний чоловічий журнал Playboy перезняв обкладинки через 30 років із тими ж моделями. Про це повідомляє protothema.
huffingtonpost.ca
Зазначається, що моделі позували у тих самих образах, що і кілька десятиліть тому.
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huffingtonpost.ca
huffingtonpost.ca
huffingtonpost.ca
Загалом журнал перезняв сім обкладинок з Кімпберлі Хефнер, Шарлоттою Кемп, Кейсі Джордж, Монік П’єр, Рене Тенісон, Кендес Коллінз та Лізою Метьюз були перезняті фотографами Беном Міллером та Райяном Лоурі спеціально для Playboy.
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