КНДР звільнила в стані коми американського студента, засудженого до 15 років

Влада КНДР звільнила американського студента Отто Уормбіра, засудженого в 2016 році до 15 років в'язниці. Про звільнення Уормбира повідомив держсекретар США Рекс Тіллерсон.

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Батьки студента розповіли The Washington Post, що їх син перебуває в стані коми. Представники КНДР повідомили сім'ї Уормбіра, що незабаром після суду у нього діагностували ботулізм. За твердженням північнокорейської сторони, Уормбір впав у кому, коли прийняв снодійне.

За даними The Washington Post, Уормбіра вже відправили з КНДР в США. Очікується, що його доставлять в Америку літаком до вечора 13 червня, після проміжної посадки в Японії.

Тіллерсон повідомив, що США і Північна Корея обговорюють питання про звільнення ще трьох американських громадян, які залишаються під вартою в КНДР, пише "Медуза".

Новини про звільнення Уормбіра збіглися з візитом в КНДР в минулому відомого баскетболіста Денніса Родмана. Він розповів журналістам, що їде в Пхеньян побачити друзів і не займається звільненням затриманих в КНДР американців. Також він зазначив, що хоче «відкрити двері» в КНДР для президента США Дональда Трампа, але не став говорити, чи знає мільярдер про його поїздку. У посольстві США в Токіо заявили, що Родман знаходиться в КНДР з візитом як звичайний громадянин.