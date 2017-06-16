Мін'юст США розпочав офіційне розслідування проти Трампа

16:58, 16 червня 2017
Світ
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Трамп назвав це "полюванням на відьом".

Дональд Трамп / REUTERS

Мін'юст США розпочав офіційне розслідування проти американського президента Дональда Трампа. Про це написав у Twitter сам американський лідер.

«Стосовно мене почала розслідування та особа (за те, що я звільнив директора ФБР), яка веліла мені звільнити директора ФБР! Полювання на відьом», - написав Трамп.

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Раніше повідомлялося, що в травні Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі, який також розслідував передбачувані «зв'язки Трампа з Росією», не підтверджені ні в Білому домі, ні в Кремлі. Після цього в ЗМІ почали з'являтися припущення, що нібито Трамп намагався тиснути на Комі. Однак сам екс-директор ФБР не звинувачував американського президента безпосередньо, зазначивши, що це знаходиться в компетенції спецпрокурора.

Також повідомлялося, що спецпрокурор по «російській справі» Роберт Мюллер почав розслідування проти Дональда Трампа через ймовірне перешкоджання правосуддю. Деталі розслідування невідомі.

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Теги: #Трамп#розслідування