Вступ Польщі до НАТО дав полякам відчуття безпеки

Вступ Польщі до Північноатлантичного альянсу десять років тому «дав полякам відчуття безпеки і впевненість в тому, що у разі будь-якого конфлікту Польща не буде кинута напризволяще".

Про це заявив сьогодні в ексклюзивному інтерв`ю РІА «Новости» колишній прем`єр-міністр Польщі, лідер партії "Польська левиця" Лешек МІЛЛЕР.

"Після припинення дії Варшавського договору і розпаду Радянського Союзу Польща шукала своє місце і нові можливості для підвищення своєї безпеки. НАТО виявилося найбільш природною і бажаною системою колективної безпеки", - зазначив польський політик. За його словами, за десять років перебування в НАТО "відчуття безпеки у поляків, без сумніву, зросло".

Відповідаючи на питання, що мається на увазі на під "відчуттям безпеки", Л.МІЛЛЕР сказав: "Йдеться про те, що у разі будь-якої агресії або світового конфлікту Польща не буде самотня... У 1939 році війська Гітлера перейшли кордон - тоді нам ніхто не допоміг. Всі поляки пам`ятають про це". На думку екс-прем`єра Польщі, "саме тому спочатку членство у Варшавському пакті, а потім у НАТО було продиктовано тим, що потрібно було бути в якомусь оборонному альянсі, який дасть полякам відчуття безпеки, що ми не одні".