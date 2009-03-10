Росія відмовилася продавати до Китаю палубні винищувачі Су-33

Китай вів переговори з Росією щодо продажу палубних винищувачів Су-33, проте угода не відбулась через побоювання витоку технологій. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на спеціалізований журнал Kanwa Defense Review.

Пекін, зокрема, мав намір придбати в Росії до 50 палубних винищувачів для кількох авіаносців, але спочатку купити два літаки як пробні зразки. Росія відмовилася укласти операцію, маючи побоювання, що Китай може скопіювати технології виробництва Су-33.

За даними Kanwa Defense Review, Пекін також неодноразово пропонував Москві продати 14 винищувачів, але, крім побоювань витоку технологій, російська сторона визнала операцію невигідною. Для того, щоб виробництво літаків окупилося, її необхідно збільшити мінімум до 24 одиниць.

Як стверджує агентство, наступного року китайські військові планують закінчити будівництво авіаносця водотоннажністю 48 тисяч тонн із звичайною силовою установкою. На 2020 рік Пекін планує прийняти на озброєння аналогічний атомний корабель водотоннажністю 93 тисячі тонн. Нині китайські конструктори також працюють над створенням палубних бойових літаків, які могли б базуватися на нових авіаносцях.

Нагадаємо, що за останні десятиліття Китай купив значну кількість старих і недобудованих авіаносців радянського виробництва. За деякими даними, вони також могли використовуватися для запозичення технологій виробництва. Деякі кораблі, як стверджують ЗМІ, Пекін планує відновити і поставити на озброєння флоту. Китай також неодноразово викривали в копіюванні російських бойових літаків.

Лента.ру