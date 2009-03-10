Бабуся Обами має намір боротися з мухою цеце

Сара Обама, бабуся президента США Барака Обами, має намір використовувати свою популярність щоб привернути увагу суспільства до боротьби з мухою цеце, передає Reuters. Про це вона повідомила, коли одержала від представників Африканського союзу насос-обприскувач і запас спеціальної речовини, що відлякує муху цеце, достатній для обробки трьох тисяч голів великої рогатої худоби.

Бабуся президента США заявила, що має намір стати послом доброї волі Африканського союзу, щоб допомагати жителям континенту боротися з мухою цеце.

Від цієї комахи страждають жителі 37 держав. Укус мухи цеце приводить до початку сонної хвороби - захворювання, в результаті якого наступає летаргія, а за відсутності належного лікування і смерть. Причому ця хвороба небезпечна як для тварин, так і для людей.

РБК