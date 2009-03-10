У Німеччині автобус з дітьми впав з обриву в річку

На південному заході Німеччини автобус з дітьми не утримався на слизькій дорозі і впав в річку з шестиметрового обриву, повідомляє AFP з посиланням на німецьке телебачення.

В результаті аварії постраждали 12 дітей, з них двоє одержали серйозні травми. ДТП сталося в місті Бондорф (Шварцвальд).

AFP уточнює, що в аварію потрапив шкільний автобус: його водій не справився з крутим поворотом. Втім, поліція говорить, що поки що рано робити висновки про те, що стало причиною події.

Лента.ру