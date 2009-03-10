ОБСЄ вивчить ситуацію з освітою російською мовою в Україні

Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут ВОЛЛЕБЕК вивчить ситуацію з освітою українською мовою в РФ і російською в Україні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та преси Міністерства закордонних справ РФ, К.ВОЛЛЕБЕК прибув до Москви з черговим робочим візитом 9 березня.

«Основна мета нинішнього візиту Верховного комісара ОБСЄ – проведення зустрічей із керівниками і представниками ряду федеральних виконавчих і законодавчих органів влади Російській Федерації для обговорення широкого кола питань, пов`язаних, зокрема, з підготовкою Комісаром порівняльного дослідження ситуації у сфері освіти російською мовою в Україні та українською мовою в Росії», - йдеться в повідомленні.

У рамках візиту заплановано поїздки К.ВОЛЛЕБЕКА до Республіки Башкортостан і Воронезької області для вивчення на місці ситуації у сфері освіти українською мовою, включаючи відвідання відповідних вищих і середніх навчальних закладів і зустрічі з представниками української діаспори.

Візит Комісара до Росії триватиме до 14 березня.