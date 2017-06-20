На центральному вокзалі Брюсселя застрелили можливого терориста

Бельгійські військові, які патрулюють центральний вокзал Брюсселя, нейтралізували людину в поясі смертника. Про це повідомляє Spiegel.

Відзначається, що під час затримання можливого терориста стався вибух біля кас вокзалу. Він був невеликої потужності, потерпілих, за попередньою інформацією, немає.

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Поліція Брюсселя у своєму Twitter написала, що на центральному вокзалі "стався інцидент за участю приватної особи".

Також у поліції заявили, що ситуація на вокзалі перебуває під контролем.

Incident avec un particulier à la gare #BruxellesCentral#Bruxelles

Situation sous contrôle mais veuillez suivre les instructions @SNCBhttps://t.co/QAHdzh9oGO — PolBru (@zpz_polbru) June 20, 2017

У зв'язку з інцидентом поліція евакуювала людей з вокзалу та Центральної площі міста.

Національна залізнична компанія Бельгії заявила про призупинення руху поїздів.

На центральних станціях міського метро також припинено рух. Потяги проїжджають їх без зупинки, повідомляє телеканал RTBF. Також влада вирішила тимчасово зупинити рух наземного громадського транспорту в центрі, їх маршрути руху були переведені подалі від оточеної території.