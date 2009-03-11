Путін пообіцяв Європі газу та нафти на сто років вперед

Російські запаси енергоносіїв вистачить для того, щоб забезпечувати свої потреби і потреби Європи впродовж найближчих ста років. Про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир Путін. "Кажу це цілком відповідально, спираючись на серйозні дослідження", - додав Путін.

За даними CIA World Factbook, доведені запаси нафти в Росії становлять 79 мільярдів барелів, а газу - 44,65 трильйона кубометрів. Наприкінці 2008 року міністр природних ресурсів Юрій Трутнєв заявив, що доведені запаси нафти в Росії збільшилися на 500 мільйонів тонн, а газу - на 650 мільярдів кубометрів.

Нині Росія постачає 25 відсотків вуглеводневої сировини, яку споживає Європа. Загальний об`єм споживаного всіма європейськими країнами газу становить близько 600 мільярдів кубометрів за рік.

Лента.ру