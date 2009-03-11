Щорічний рейтинг мільярдерів Forbes став значно коротший

Американський фінансово-економічний журнал Forbes в середу оприлюднить свій 23-ий щорічний рейтинг мільярдерів.

Експерти прогнозують, що цього року список найбагатших людей планети буде помітно коротшим через глобальну економічну кризу, яка обернулася для багатьох інвесторів величезними збитками.

Згідно з даними, оприлюдненими Forbes в січні, десять найбагатших бізнесменів світу втратили за 2008 рік близько 150 мільярдів доларів. Найбільш драматичних збитків зазнала "трійка" індійських мільярдерів: сталеливарний магнат Лакшмі Міттал, брати Мукеш і Аніл Амбані та ділок на ринку нерухомості Кей Пі Сингх. З їх рахунків криза списала близько 100 мільярдів доларів.

Близько 300 осіб із списку мільярдерів Forbes, де в березні минулого року фігурували більше 1100 прізвищ, втратили на тлі кризи більше мільярда кожен, збитки кількох десятків з них виразилися в сумі, що перевищує 5 мільярдів доларів на кожного.

РІА “Новости”