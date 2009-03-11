Ще одному сподвижникові Хусейна загрожує смертна кара

Вищий іракський трибунал винесе сьогодні ухвалу відносно Таріка Азіза – колишнього віце-прем`єра.

При Саддамі Хусейні Тарік Азіз був фактично другою людиною в країні. Протягом майже чверті століття він займав пост заступника голови уряду, а з початку 80-х паралельно очолював МЗС. Азіз озвучував всі офіційні заяви Багдада і був одним з найвідоміших іракських політиків. Тарік Азіз добровільно здався американським військовим у 2003 році. Його довго намагалися притягати до відповідальності за різні злочини, здійснені за Саддама, – але звинувачення пред`явили порівняно недавно.

Таріка Азіза звинувачують у співучасті у вбивстві 42 торговців у 1992 році, які підвищили ціни під час блокади. Тепер за це йому загрожує страта. Азіза також викликали свідком у справі Саддама Хусейна – але надавати свідчення проти колишнього іракського лідера він не відмовився.

За час перебування у в`язниці 72-річний Тарік Азіз неодноразово скаржився на здоров`я – він страждає на діабет і має проблеми з серцем.

Эхо Москвы