У штаті Алабама невідомий застрелив 10 людей

10 осіб убито в результаті стрілянини в американському штаті Алабама, яку влаштував невідомий чоловік.

Серед жертв виявились дружина і дитина заступника шерифа міста Женева, а також мати самого вбивці, який потім наклав на себе руки, повідомили співробітники ФБР.

За словами представника ФБР, невідомий озброєний чоловік дорогою із Самсона до Женеви обстріляв також декілька машин, а в Женеві відкрив стрілянину по бакалійному магазину.

Що могло штовхнути чоловіка на такий вчинок, поки що невідомо, відзначає «Газета.ру» з посиланням на Reuters.