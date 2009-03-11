У штаті Алабама невідомий застрелив 10 людей
08:55, 11 березня 2009Світ
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Серед жертв - мати самого вбивці
10 осіб убито в результаті стрілянини в американському штаті Алабама, яку влаштував невідомий чоловік.
Серед жертв виявились дружина і дитина заступника шерифа міста Женева, а також мати самого вбивці, який потім наклав на себе руки, повідомили співробітники ФБР.
За словами представника ФБР, невідомий озброєний чоловік дорогою із Самсона до Женеви обстріляв також декілька машин, а в Женеві відкрив стрілянину по бакалійному магазину.
Що могло штовхнути чоловіка на такий вчинок, поки що невідомо, відзначає «Газета.ру» з посиланням на Reuters.
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