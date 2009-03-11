Сенат США проголосував за відміну обмежень на торгівлю з Кубою, повідомляє радіо «Свобода».

Двоє сенаторів кубинського походження спочатку виступали проти, але змінили свою думку, коли Президент США Барак ОБАМА запевнив їх, що економічна блокада з Куби не знімається.

Відтепер американці кубинського походженні зможуть відвідувати острів раз на рік і відправляти більше грошей родичам, які там живуть. Скасовано низку обмежень на відправлення медикаментів і продуктів харчування.

У лютому ці заходи підтримала Палата представників Конгресу США.

Раніше адміністрація Джорджа БУША провела закон, що дозволяє відвідувати Кубу раз на три роки на два тижні. Економічну блокаду Куби США продовжують вже 47 років.