У німецькій школі невідомий розстріляв як мінімум 10 осіб
12:46, 11 березня 2009Світ
2006 0
У розшуку беруть участь три вертольоти
|Фото AP
У розшуку беруть участь три вертольоти, німецька поліція охороняє будівлі інших шкіл міста.
CNN передає, що школу відвідують діти у віці від 11-12 років до 17-18 років. За даними Die Welt, в "Альбертвілі" вчиться близько тисячі чоловік; скільки з них знаходилося в будівлі, коли невідомий відкрив стрілянину, поки невідомо.
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