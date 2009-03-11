У німецькій школі невідомий розстріляв як мінімум 10 осіб

Невідомий злочинець в чорній військовій формі застрелив як мінімум 10 осіб в школі "Альбертвіль" в місті Вінненден під Штутгартом, передає AFP. Серед загиблих вісім школярів і двоє дорослих. Число поранених не уточнюється. Злочинця розшукує поліція.

У розшуку беруть участь три вертольоти, німецька поліція охороняє будівлі інших шкіл міста.

CNN передає, що школу відвідують діти у віці від 11-12 років до 17-18 років. За даними Die Welt, в "Альбертвілі" вчиться близько тисячі чоловік; скільки з них знаходилося в будівлі, коли невідомий відкрив стрілянину, поки невідомо.

Лента.ру